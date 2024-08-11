Братский народ, чо

Александр Ляшенко

Я не любуюсь и другим не советую. я факт констатирую.Они в Нижневартовске так и балконы в многоэтажках раскрашивают и ведущие-женщины на местных ТВ одеты в жб цвета, и на улицах это присутствует,это маркер ждунов, и это всё,результат толерантной политики Н.Комаровой, бывш.губернатора.