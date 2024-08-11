Сейчас трудновато в это поверить, но власти Курской области в рамках многонационалочки проводили «украинизацию» Суджи вплоть до 2019 года.
Братский народ, чо
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Я не любуюсь и другим не советую. я факт констатирую.Они в Нижневартовске так и балконы в многоэтажках раскрашивают и ведущие-женщины на местных ТВ одеты в жб цвета, и на улицах это присутствует,это маркер ждунов, и это всё,результат толерантной политики Н.Комаровой, бывш.губернатора.
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
А.. так там тоже хохлов ждут.. ?7)) Жалеют видимо, что не доскакали ДРГ до них, не освободили из-под гнета Путина))
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Видимо там вахтовиков много. Хохлы на работу приезжали.. но вообще то это ПОЗОР!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии