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Пашков о Кузьменко и сборной: «Это плюс 5 гарантированных голов в Пекине. Отзыв об игре без шайбы воспринял с юмором»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах форварда Андрея Кузьменко, не попавшего в основную заявку сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

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