Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

МИД России призывает Германию прекратить «агрессивную войну» и перейти на общественный транспорт

МИД России призывает Германию прекратить «агрессивную войну» и перейти на общественный транспорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство Германии в Москве уведомило российское внешнеполитическое ведомство о проблемах с бензином и призвало Москву прекратить «агрессивную войну».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии