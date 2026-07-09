МИД России призывает Германию прекратить «агрессивную войну» и перейти на общественный транспорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство Германии в Москве уведомило российское внешнеполитическое ведомство о проблемах с бензином и призвало Москву прекратить «агрессивную войну».
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