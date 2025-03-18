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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски о 4:2 с «Атлетико»: «После игры я почти не спал. Такие победы поднимают моральный дух и дают уверенность, особенно когдадо конца сезона еще далеко»

В воскресенье «Барселона» обыграла «Атлетико» (4:2) в матче 28-го тура Ла Лиги, уступая 0:2 до 72-й минуты.

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