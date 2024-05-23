Этой ночью в системе водоснабжения Евпатории может снизиться давление

Чтобы стабилизировать подачу воды с завтрашнего дня, в Евпатории снизиться давление подачи воды. Об этом рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик «Придется из-за не очень хорошего наполнения резервуаров, снизить [напор] в ночное время, чтобы к утру уже выйти на полноценный уровень подачи воды», - сказал Новик.