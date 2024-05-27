В Новосибирске пройдет отраслевое событие №1 за Уралом: Сибирская продовольственная неделя

Более 175 производителей и поставщиков продуктов питания, напитков и оборудования из 36 регионов России, Казахстана, Узбекистана, Китая и Кыргызстана, 7000 профессиональных посетителей примут участие в Сибирской продовольственной неделе – 2024.
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