Названа стоимость отелей на популярных горнолыжных курортах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip в преддверии зимнего сезона проанализировал цены на отели крупнейших российских горнолыжных курортов и 26 октября рассказал «Известиям», на какие суммы могут ориентироваться лыжники и сноубордисты в грядущем сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии