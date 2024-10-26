Названа стоимость отелей на популярных горнолыжных курортах

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip в преддверии зимнего сезона проанализировал цены на отели крупнейших российских горнолыжных курортов и 26 октября рассказал «Известиям», на какие суммы могут ориентироваться лыжники и сноубордисты в грядущем сезоне.