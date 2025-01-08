Дженсен Хуанг похвалился, что Nvidia обогнала закон Мура Генеральный директор N...

Дженсен Хуанг похвалился, что Nvidia обогнала закон МураГенеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что за последние 10 лет производительность чипов Nvidia увеличилась в 1000 раз, вступив в противоречие с законом Мура.
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