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Тайные переговоры России и Украины: Путин не возражает

Россия и Украина начали тайные мирные переговоры, о чем заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, Герасимов и Залужный ведут переговоры в обход Зеленского, который, по их мнению, может быть отправлен в "поездку на Карибы", если будет препятствовать.

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