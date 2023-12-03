Тайные переговоры России и Украины: Путин не возражает

Россия и Украина начали тайные мирные переговоры, о чем заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, Герасимов и Залужный ведут переговоры в обход Зеленского, который, по их мнению, может быть отправлен в "поездку на Карибы", если будет препятствовать.