Курский расчет Зе-режима не оправдался: русские продолжают наступление

Атака украинских сил на Курскую область не повлияла в целом на фронтовую ситуацию. Тем не менее украинские военные аналитики надеются, что это произойдет в ближайшей перспективе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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