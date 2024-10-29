Кадыров: в Чечне полностью ликвидировали угрозу терроризма

Угрозу международного терроризма полностью ликвидировали в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда Бен Зайеда доктором Халифом Мубараком Аз-Захири.
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