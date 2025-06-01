Аргументы недели
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Очевидец сообщил о мужчине с пистолетом в ресторане быстрого питания

Очевидец сообщил о мужчине с пистолетом в ресторане быстрого питания

В Санкт-Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который угрожал посетителям ресторана.  Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», инцидент произошел вечером 31 мая в одном из заведений общепита, расположенном на улице Дыбенко.

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