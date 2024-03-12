В Сочи стартовали работы на месте строительства новой трассы обхода Адлера В селе Высокое дорожники возводят подпорную стену тоннеля на месте будущей развязки с А-149.
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В Сочи стартовали работы на месте строительства новой трассы обхода Адлера В селе Высокое дорожники возводят подпорную стену тоннеля на месте будущей развязки с А-149.