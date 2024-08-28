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Парламентская газета

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WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести Telegram во Францию

WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести Telegram во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году пригласил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова на обед, на котором предложил ему переместить штаб-квартиру компании в Париж, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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