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Закон и Порядок

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Пропавших без вести солдат ВСУ признают погибшими через два года после окончания конфликта

Пропавших без вести солдат ВСУ признают погибшими через два года после окончания конфликта

06.06.2025    Верховная рада приняла закон о признании пропавших без вести бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибшими спустя два года после завершения конфликта и только по решению суда.

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