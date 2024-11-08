ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сергеев
    Давайте выбросим на биржу 100 кг. золота и заломим цену выше рыночной в 100 - 1000 раз. Неужели не купят? "Лишние" ...В Швеции заявили ...
  • Eduard
    Только узнали? Лет 30 как известно.Их принцып:"Лохам обещай халяву и управляй как хочешь"!В Молдавии обвини...
  • Eduard
    А в это время бывший президент Обама точно вмешивается в чужие выборы,но Дел нет!Суд в Вашингтоне ...

Крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами изъяли в ДНР

Крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами изъяли в ДНР

Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки изъяли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) крупный арсенал с ракетами для противовоздушной обороны (ПВО) и различными боеприпасами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх