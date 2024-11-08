Крупный арсенал с ракетами для ПВО и боеприпасами изъяли в ДНР

Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки изъяли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) крупный арсенал с ракетами для противовоздушной обороны (ПВО) и различными боеприпасами.
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