Визит Дмитрия Чернышенко на Кубу: развитие сотрудничества и исторический тур

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Кубу для участия в заседании российско-кубинской комиссии. В программе — встречи с губернатором Сантьяго-де-Куба, посещение исторических мест, открытие выставки в Гаване и развитие двустороннего сотрудничества.