Пользователь с помощью нейросети Claude нашёл причину синих экранов Windows

Всему виной оперативная память Пользователь Reddit рассказал о том, как нейросеть Claude помогла ему найти причину «синих экранов смерти» Windows и бесплатно заменить неисправную оперативную память G.
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