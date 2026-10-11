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Пользователь с помощью нейросети Claude нашёл причину синих экранов Windows

Пользователь с помощью нейросети Claude нашёл причину синих экранов Windows

Всему виной оперативная память Пользователь Reddit рассказал о том, как нейросеть Claude помогла ему найти причину «синих экранов смерти» Windows и бесплатно заменить неисправную оперативную память G.

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