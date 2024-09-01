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Петербургский дневник

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СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины на Крестовском

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины на Крестовском

Его придавило деревом Следственный отдел по Петроградскому району возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, на которого 31 августа рухнуло дерево на Крестовском проспекте, сообщает СК России по Петербургу.

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