СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины на Крестовском

Его придавило деревом Следственный отдел по Петроградскому району возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, на которого 31 августа рухнуло дерево на Крестовском проспекте, сообщает СК России по Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии