Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Страны НАТО не договорились о ежегодном выделении Киеву 40 млрд евро

Страны НАТО не договорились о ежегодном выделении Киеву 40 млрд евро

Министры обороны стран НАТО не смогли договориться о выделении Украине ежегодной помощи в €40 млрд. Об этом заявил Генсек блока Йенс Столтенберг, который уже несколько месяцев добивается так называемой долгосрочной поддержки для Киева.

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