Россия между санкциями и независимостью: полмиллиарда долларов замороженных деталей

«Страшный сон чиновников»: как Запад заставляет Россию стать технологически независимой США заблокировали поставки авиационных компонентов на $500 млн, уже оплаченных Россией, поставив под угрозу работу отечественного авиапрома.
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