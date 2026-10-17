Прорыв без танков: смогут ли летающие роботы вернуть манёвр на поле боя?

Шведские БМП CV90 на учениях Aurora 26, апрель 2026 года. Фото: NATO В конце апреля 2026 года на шведских учениях Aurora 26 боевые машины пехоты CV90 вышли на учебные маршруты.
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