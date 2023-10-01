Каналы отключить, базу в Гюмри выгнать, а там можно и рынки пойти отбивать у москалей. Это ж они Карабах прос...ли.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Вот интересно как мыслительный процесс у таких погосянов происходит, ибо не уберегли то, что у них было, а потому делают такое заявление, что пойдут и у России что-то заберут... так кто им что в России позволит вот так просто взять... об этом они видимо забыли подумать...