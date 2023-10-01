Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Каналы отключить, базу в Гюмри выгнать, а там можно и рынки пойти отбивать у москалей. Это ж они Карабах прос...ли.

Каналы отключить, базу в Гюмри выгнать, а там можно и рынки пойти отбивать у москалей. Это ж они Карабах прос...ли.

" КТО НЕ СКАЧЕТ, АРА, ТОТ." ️В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов, сообщила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Бадалян.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Вот интересно как мыслительный процесс у таких погосянов происходит, ибо не уберегли то, что у них было, а потому делают такое заявление, что пойдут и у России что-то заберут... так кто им что в России позволит вот так просто взять... об этом они  видимо забыли подумать...
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1 д.
Модест
Азеры у армянов отобрали полстраны, как конфетку у детсадовца. Теперь детсадовец хочет отобрать у большого дяденьки тоже полстраны. Ну а чо, у азеров же получилось... Интересно, где лечили этого Погосяна. Плохие были психиатры, мало галоперидолу вкололи.
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1 д.
Надежда Белугина
И когда наша мягкотелая страна напряжёт свои мускулы...
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22 час.

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