ЦИК Грузии просит мировое сообщество разобраться с провокаторами

В Грузии оппозиция все чаще прибегает к провокациям и другим «майданным» методам протеста. Сегодня Центризбирком закавказской республики призвал международную дипломатию и крупные организации вмешаться в ситуацию вокруг главы грузинского ЦИК.
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