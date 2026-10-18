Бандеровский режим в ночь с субботы на воскресенье атаковал Петербург ударными беспилотниками FP-1 производства украинской компании Fire Point.
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