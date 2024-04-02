Диетолог Королева: не следует есть на завтрак жареное, копченое и острое

Специалист также не рекомендует завтракать с кофе или чаем Рафинированные, жареные, копченые, острые продукты не стоит есть на завтрак, а чай и кофе рекомендуется пить через полчаса после приема пищи, рассказала РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.