Неопределенность в «Деле судей». Правосудие в руках членов ВСП

Потерпевшая сторона в «Деле судей» оспорила в Высшей судебной палате приговор, вынесенный апелляционной инстанцией, установившей отсутствие состава преступления в действиях судей Светланы Тизу, Виктории Хадырки, Людмилы Оуш, Галины Москальчук и Любови Брынзы.
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