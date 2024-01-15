«Транснефть» транспортировала 1 млрд тонн нефти по ВСТО с начала работы в 2009 году

Сегодня, 15 января, ООО «Транснефть – Восток» осуществило поставку потребителям миллиардной тонны нефти с начала эксплуатации трубопроводной системы «Восточная Сибирь–Тихий океан» (ТС ВСТО), которая стартовала в конце декабря 2009 года, следует из сообщений пресс-службы компании.
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