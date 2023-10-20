5 звезд за безопасность, пожизненная гарантия, экономичный мотор и две педали – за 10 тыс. долларов. Представлен Chery Arrizo 5 2024

Chery вывела на домашний рынок седан Arrizo 5 2024. Автомобиль недорогой, но при этом тут не поскупились на оснащение, а также хорошо продумали безопасность: все версии машины оснащаются ESP, а в местном рейтинге C-NCAP седан выступил на 5 баллов.