28 октября — День бабушек и дедушек

Дедушка Рубус и дракоши поздравляют с самым теплым и добрым праздником! 123RF/legion-media.ruВ День бабушек и дедушек мы поздравляем тех, кто балует наших детей, хранит семейные традиции и передает знания.
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