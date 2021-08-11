Власти США пересмотрели прогнозы по взятию талибами контроля над Кабулом

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней.
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней.
Свежие комментарии