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Власти США пересмотрели прогнозы по взятию талибами контроля над Кабулом

Власти США пересмотрели прогнозы по взятию талибами контроля над Кабулом

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней.

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