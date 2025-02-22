Все прошлые заявления о работоспособности Байдена были ложью — Левитт

Журналисты до сих пор боятся сказать правду о некомпетентности бывшего президента США Джо Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 21 февраля на консервативной конференции в округе Колумбия.
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