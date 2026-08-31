Жилой дом академгородка Курчатовского института капитально отремонтируют

Согласован проект капитального ремонта жилого д. 8 на ул. Максимова в Щукине, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.
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