Свыше 1,5 млн москвичей стали участниками платформы «Электронный дом».

Свыше 1,5 миллиона москвичей стали участниками платформы «Электронный дом». Об этом рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом», Александр Пищелко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии