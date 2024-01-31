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Свыше 1,5 млн москвичей стали участниками платформы «Электронный дом».

Свыше 1,5 млн москвичей стали участниками платформы «Электронный дом».

Свыше 1,5 миллиона москвичей стали участниками платформы «Электронный дом». Об этом рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом», Александр Пищелко.

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