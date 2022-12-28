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Кто и зачем мог убрать товарища Суслова?

Кто и зачем мог убрать товарища Суслова?

Второй человек партии Михаил Суслов неожиданно умер в январе 1982-го. Накануне смерти он успешно прошёл плановую диспансеризацию на лучшем оборудовании в СССР и под наблюдением лучших столичных врачей.

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