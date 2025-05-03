В Конгрессе США заявили о риске нового конфликта из-за сделки с Украиной

Новый вооружённый конфликт может вспыхнуть из-за сделки по полезным ископаемым, заключённой между Вашингтоном и Киевом, заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).
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