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Красноярский "Енисей" оформил "золотой дубль" в ЮФЛ Сибирь

Красноярский "Енисей" оформил "золотой дубль" в ЮФЛ Сибирь

ЮФЛ Сибирь Футболисты красноярского "Енисея" досрочно стали победителями Юношеской футбольной лиги Сибирь сезона 2026 года сразу в двух возрастных категориях – U-15 и U-16.

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