Берни Экклстоун о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Это был очень странный шаг. Очевидно, близких отношений Хэмилтона и Вольффа на деле никогда не существовало»

Экклстоун был удивлен решением Хэмилтона перейти в «Феррари». Бывший руководитель «Формулы-1» отметил, что вся эта история показалась ему очень странной, особенно учитывая то, что Хэмилтон заявил о своем будущем уходе в «Феррари» еще до начала чемпионата: «Это был очень, очень странный шаг.