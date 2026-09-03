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«С настроением, куражисто. Не забивают на групповые матчи». Шнякин оценил настрой «Спартака» на Кубок России

«С настроением, куражисто. Не забивают на групповые матчи». Шнякин оценил настрой «Спартака» на Кубок России

Известный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал победу «Спартака» над «Родиной» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и отдельно отметил второй гол вингера красно-белых Пабло Солари.

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