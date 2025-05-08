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Всё о женщинах

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Александр Рогов назвал модный приём, который актуален прямо сейчас и подходит всем без исключения

Александр Рогов назвал модный приём, который актуален прямо сейчас и подходит всем без исключения

В личном телеграм-канале один из самых медийных стилистов страны регулярно раздаёт модные советы. На этот раз телеведущий вдохновился прошедшим Met Gala и подметил, что наряды многих звёзд украшала одна и та же деталь — цветочные броши.

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
80% населения думают: &quot;мне б его заботы&quot;
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