Александр Рогов назвал модный приём, который актуален прямо сейчас и подходит всем без исключения

В личном телеграм-канале один из самых медийных стилистов страны регулярно раздаёт модные советы. На этот раз телеведущий вдохновился прошедшим Met Gala и подметил, что наряды многих звёзд украшала одна и та же деталь — цветочные броши.
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