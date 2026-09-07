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Bloomberg: на Мерца стали давить после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

Bloomberg: на Мерца стали давить после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

REUTERS/Axel Schmidt Немецкий канцлер Фридрих Мерц попал под сильное давление политической элиты после победы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт.

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