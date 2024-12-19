Sony и AMD решили объединить усилия ради внедрения в игры ИИ Sony и AMD объявили о до...

Sony и AMD решили объединить усилия ради внедрения в игры ИИSony и AMD объявили о долговременном сотрудничестве для разработки технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые улучшат графику и игровой процесс не только на консолях, но и на ПК, включая облачные сервисы.
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