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УСУ усиливают позиции в Северске: рост военной активности в городе

УСУ усиливают позиции в Северске: рост военной активности в городе

Украинские вооруженные формирования увеличили военное присутствие в Северске ДНР. Они занимают подвалы административных зданий и размещают боевую технику в складских помещениях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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