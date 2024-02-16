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Прокуратура заставляет мэрию Салехарда скорее переселить из ветхого дома семью с детьми

Прокуратура заставляет мэрию Салехарда скорее переселить из ветхого дома семью с детьми

Прокуратура поможет многодетной семье из посёлка Пельвож быстрее переселиться в новый дом. «Дом, в котором проживала семья, ещё в 2021 году признан непригодным для проживания со сроком отселения жильцов до конца 2029 года.

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