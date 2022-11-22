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Сане пропустит матч Германии против Японии на ЧМ-2022 из-за проблем с коленом

Лерой Сане пропустит первый матч сборной Германии на чемпионате мира. Немецкий футбольный союз сообщил, что вингер «Баварии» не сможет принять участие в матче против Японии из-за проблем с коленом.

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