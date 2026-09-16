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Царьград

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Продавец из Пермского района украла 50 тысяч рублей из кассы магазина

Продавец из Пермского района украла 50 тысяч рублей из кассы магазина

В Пермском районе перед судом предстанет 24-летняя продавец продуктового магазина, присваивавшая наличную выручку.

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