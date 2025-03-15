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Закон, порядок, государство

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Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м группировки войск «Север» поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м группировки войск «Север» поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

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