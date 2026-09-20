За ночь над регионами России и Чёрным морем сбили 1110 украинских БПЛА

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и Чёрным морем.
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