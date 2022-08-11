Уссурийцы могут решить судьбу начинающих кинорежиссеров

Уссурийцы могут решить судьбу начинающих кинорежиссеров

В рамках уличного фестиваля жителям и гостям Уссурийска покажут короткометражные фильмы (6+), вошедшие в конкурсную программу.

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