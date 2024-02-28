FT узнала о присутствии западного спецназа на Украине

На Украине присутствуют военные из западных стран, однако это не признают официально. Об этом 27 февраля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника из оборонной сферы.
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